Количество жертв в результате обстрела ВФУ Калининского района увеличилось до трех

ВФУ продолжают обстреливать жилые кварталы Донецка. Фото: ТГ/Кулемзин

Вооруженные формирования Украины обстреляли Калининский район Донецка. Противник выпустил 9 снарядов калибром 155 мм из населенного пункта Авдеевка. По уточненным данным, количество жертв обстрела возросло до трех: одна мирная жительница 1987 года рождения погибла, мужчина 1965 и женщина 1957 годов рождения получили ранения. Об этом сообщили в Совместном центре координации и режима прекращения огня (СЦКК).

Также поступила информация о повреждениях в результате обстрела.

— Повреждены здания по адресам ул. Краснофлотская, 108 «а», 110; пр. Ильича, 95 «а» – диспетчерский пункт автостанции «Мотель»; пр. Ильича, 96 «а» - многоквартирный жилой дом; ул. 50 Гвардейской Дивизии, 17, пр. Красногвардейский, 6 «а», в «а», 4, 6, — уточнили в СЦКК.

Кировский район Донецка также находился под обстрелом. В результате украинской агрессии ранения получил мужчина 1981 года рождения. Его госпитализировали в неврологическое отделение ИНВХ с диагнозом минно-взрывная травма, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, осколочное ранение лобной области.

По данным Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК), по Кировскому району Донецка было выпущено 10 снарядов калибром 122 мм из населенного пункта Авдеевка. Повреждены здания по адресам: ул. Чайковского, 41/1 – частный жилой дом; ул. Печерская, 43, 65, 66, 67; ул. Шопена, 45. Также повреждена линия электропередач.

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