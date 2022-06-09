Сотрудники прокуратуры ДНР провели следственные действия на месте обстрелов ВСУ центра Донецка 8 июня

Один из 155-миллиметровых снарядов разорвался возле здания Дома Правительства. Фото: ГП ДНР

8 июня украинские боевики обстреляли из 155-миллиметровых орудий НАТОвского образца Ворошиловский и Ленинский районы Донецка.

- В результате артиллерийских ударов ВСУ по жилым кварталам Ворошиловского района имеются повреждения многоквартирных домов и административных зданий по улицам Университетской и Розы Люксембург, - сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры ДНР.

Две мирные жительницы, 1973 и 1997 годов рождения, получили множественные осколочные ранения конечностей, ребенок 2016 года рождения получил ушибы и гематомы головы.

Следователи прокуратуры Ворошиловского района незамедлительно выехали на место происшествий, где провели необходимые следственные действия.

Также в результате артударов по жилым кварталам Ленинского района повреждено остекление многоквартирных домов по улицам Рослого, Ионова и Кирова. Кроме того, повреждено здание детского сада №1. Пострадавших среди гражданского населения нет.

- После поступления сообщений об обстрелах прокурор Ленинского района города Донецка в составе следственно-оперативной группы незамедлительно выезжал на места происшествий, где проводил необходимые следственные действия. Материалы переданы в следственное управление Генпрокуратуры для возбуждения уголовных дел и дальнейшего расследования, - отметили в пресс-службе.

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