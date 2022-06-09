В ЛНР посмертно наградили медалью «За отвагу» защитника Республики из Антрацитовского района

Награду передали матери погибшего военнослужащего Татьяне Леонидовне. Фото: Антрацитовская ГРА

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник посмертно наградил военнослужащего Народной милиции Республики Сергея Галкина из Антрацитовского района. Об этом сообщили в Антрацитовской горрайонной администрации.

Медаль «За отвагу» матери погибшего защитника ЛНР Сергея Галкина передали глава администрации Антрацита и Антрацитовского района Сергей Саенко и начальник отдела военного комиссариата Республики по региону Сергей Вязовой.

- Война – это всегда боль, которую не заглушить словами. Ваш сын в свои 24 года отдал свою жизнь за будущее Донбасса, за нашу независимость. Я горд, что живу на земле, воспитавшей такого героя, который станет примером патриотизма и героизма для новых поколений антрацитовцев, - сказал Сергей Саенко, обращаясь к матери погибшего защитника Республики Татьяне Леонидовне.

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