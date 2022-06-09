В Донецке в результате обстрела ВФУ погибла мирная жительница, еще одна - получила ранение

Обстрелу ВФУ подвергся Калининский район Донецка, есть жертва и повреждения домов. Фото: ТГ/Кулемзин

Вооруженные формирования Украины обстреляли Калининский район Донецка. Украинские боевики выпустили 9 снарядов калибром 155 мм из населенного пункта Авдеевка. Об этом сообщили в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК). В результате обстрела погибла мирная жительница, еще одна - получила ранение.

— В 17.30 в результате обстрела пр. Красногвардейского, 8а погибла женщина. Кроме того, по ул. Краснофлотской, 108, 110 и пр. Ильича, 95а повреждено остекление. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется, — сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

Напомним, что украинские вооруженные формирования продолжают обстреливать города и районы ДНР. За прошедшие сутки по Донецкой Народной Республике было выпущено более трехсот боеприпасов - в результате украинской агрессии погиб один мирный житель, и еще 11, включая ребенка, получили ранения.

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