Верховный суд ДНР приговорил трех иностранных наемников к смертной казни

Верховный суд ДНР приговорил иностранных наемников к смертной казни Фото: Иван ЖИЛЯК

Апелляционная палата Верховного суда Донецкой Народной Республики приговорила трех иностранных наемников, воевавших на стороне вооруженных формирований Украины, к смертной казни.

— Представленные стороной обвинения доказательства по данному делу позволили суду вынести обвинительный приговор, не считая того, что все подсудимые признали себя виновными по всем пунктам обвинения. Доказательства лишний раз подтвердили, что обвинения построены не только на их признаниях в вине, — подчеркнул председатель судебной коллегии по данному делу Александр Никулин.

Он отметил, что при принятии приговора суд руководствовался не только прописанными нормами и правилами, но и принципом справедливости. Он позволил принять это сложное о применении к осужденным исключительной меры наказания — смертной казни.

Осужденным вынесли приговоры по четырем статьям УК ДНР: «Совершение преступления группой лиц», «Насильственный захват власти или насильственное удержание власти», «Наемничество» и «Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности».

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