Российский Промсвязьбанк начал работу на территории ДНР и ЛНР

ДНР и ЛНР начал работу Промсвязьбанк

Один из крупных российских банков Промсвязьбанк (ПСБ) запустил комплексное банковское обслуживание населения и бизнеса ДНР и ЛНР. Об этом сообщили в пресс-службе финансовой организации.

— В ходе рабочего визита председатель ПСБ Петр Фрадков подписал с главой ДНР Денисом Пушилиным и главой ЛНР Леонидом Пасечником соглашения о сотрудничестве в области социально-экономического развития каждого региона, — отметили в сообщении. — Уже сегодня банк приступил к обслуживанию населения, предприятий и организаций народных республик, сделав для них доступными банковские сервисы и услуги на уровне лучших российских стандартов.

ПСБ конца 2022 года поэтапно расширит предложение для клиентов, предоставив полный спектр услуг как для физических, так и юридических лиц, в том числе - потребительское и ипотечное кредитование, кредитные карты, эквайринг, обслуживание зарплатных проектов и другое.

Глава ДНР Денис Пушилин подчеркнул, что событие придаст значимый импульс развитию нашей экономики, откроет новые возможности для бизнеса и инвестиций, а доступ к разнообразию банковских услуг повысит качество жизни каждого жителя Республики.

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