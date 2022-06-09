Сотрудники прокуратуры ЛНР в Рубежном обезвредили мину на детской площадке

Противопехотную мину обнаружили на детской площадке в Рубежном. Фото: Генпрокуратура ЛНР

Сотрудники прокуратуры города Рубежное в Луганской Народной Республике обезвредили противопехотную мину «Лепесток», которую обнаружили на одной из детских площадок в жилом квартале города. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры ЛНР.

— Указанные мины находятся на вооружении Украины, а использование таких взрывных устройств в жилых кварталах еще раз подтверждает факт целенаправленного уничтожения мирного населения Донбасса, — подчеркнули в сообщении.

Также в ведомстве рассказали, что дети могут воспринять мину в качестве игрушки из-за необычной формы пластикового корпуса. При этом такие устройства могут наносить серьезные увечья, в том числе поражать нижние части ног или привести к смерти.

Напомним, что территорию ЛНР систематически обстреливают украинские боевики. Сегодня стало известно о массированном ударе по городу Стаханов. Сообщается, что город обстреляли из РСЗО «Ураган» с применением фугасных снарядов. На данный момент известно о двух погибших мирных жительницах в результате удара. Еще три человека получили ранения.

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