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Политика9 июня 2022 11:04

Леонид Пасечник назначил Владислава Кузнецова на пост первого заместителя Председателя Правительства ЛНР

Соответствующий указ подписан Главой Луганской Народной Республики
Виктория ПОДАРОВА
На пост первого заместителя Председателя Правительства ЛНР назначен Владислав Кузнецов. Фото: t.me/government_lnr

На пост первого заместителя Председателя Правительства ЛНР назначен Владислав Кузнецов. Фото: t.me/government_lnr

Глава ЛНР Леонид Пасечник подписал указ о назначении на пост первого заместителя Председателя Правительства ЛНР Владислава Кузнецова. Соответствующий указ вступает в силу со дня его подписания, то есть с 9 июня. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства ЛНР.

— Указом Главы Луганской Народной Республики первым заместителем Председателя Правительства ЛНР назначен Владислав Гариевич Кузнецов, — уточнили в пресс-службе.

Владислав Кузнецов — бывший вице-губернатор Курганской области России. До этого он занимал должность заместителя руководителя службы корпоративной политики ОАО «Сибирско-Уральская нефтегазохимическая компания», с 2013 года был директором полиэфирной цепочки ООО «СИБУР» и советником генерального директора компании. Одновременно с этим являлся депутатом Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан V созыва.

Родился 18 марта 1969 года в городе Москве, образование высшее – окончил Московский институт управления им. Серго Орджоникидзе.

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