Леонид Пасечник назначил Владислава Кузнецова на пост первого заместителя Председателя Правительства ЛНР

На пост первого заместителя Председателя Правительства ЛНР назначен Владислав Кузнецов. Фото: t.me/government_lnr

Глава ЛНР Леонид Пасечник подписал указ о назначении на пост первого заместителя Председателя Правительства ЛНР Владислава Кузнецова. Соответствующий указ вступает в силу со дня его подписания, то есть с 9 июня. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства ЛНР.

— Указом Главы Луганской Народной Республики первым заместителем Председателя Правительства ЛНР назначен Владислав Гариевич Кузнецов, — уточнили в пресс-службе.

Владислав Кузнецов — бывший вице-губернатор Курганской области России. До этого он занимал должность заместителя руководителя службы корпоративной политики ОАО «Сибирско-Уральская нефтегазохимическая компания», с 2013 года был директором полиэфирной цепочки ООО «СИБУР» и советником генерального директора компании. Одновременно с этим являлся депутатом Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан V созыва.

Родился 18 марта 1969 года в городе Москве, образование высшее – окончил Московский институт управления им. Серго Орджоникидзе.

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