График подвоза воды в Донецке на 9 июня: власти опубликовали список адресов

Ситуация с водоснабжением в Республике по-прежнему остается сложной. Фото: ТГ/Кулемзин

Подвоз питьевой воды сегодня организован в шести районах Донецка, а также в городе Моспино. Техническую воду развезут по трем районам столицы ДНР, а также в пгт Еленовку и Моспино. Об этом сообщили глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

График подвоза технической воды на 9 июня

Калининский район:

- ул. Новоселковская, 28 (с 9:30 до 11:30);

- ул. Подвойского, 20 (с 12:30 до 14:00);

- ул. Партизан Харичковых, 20, 60 (с 14:00 до 16:00);

- ул. Ярослава Галана, 40 (с 9:30 до 12:00);

- ул. Щегловская, 35 (с 12:00 до 15:00);

- ул. Герцена, 7 (с 13:00 до 15:00).

Куйбышевский район:

- ул. Долинская, 16 (с 9:00 до 12:00);

- ул. Одинцова, 50 (с 12:00 до 15:00).

Ленинский район:

- ул. Варшавская, 24 (с 13:00 до 15:00);

- ул. Чемпионная, 15 (с 15:00 до 16:00);

- ул. Луговцова, 6 (с 9:00 до 11:00);

- ул. 8-я Александровка, 9 (с 11:00 до 13:00);

- ул. Муравьева, 51 (с 13:30 до 16:00);

- ул. Куприна, 50 (с 9:00 до 12:00);

- ул. Одесская, 97 (с 12:00 до 15:00).

пгт Еленовка – круглосуточный доступ населения к стационарным ёмкостям объёмом по 5 т:

- мкр-н Новый, 4;

- ул. Московская, 14;

- ул. Деповская, 8;

с. Молодежное, ул. Новоселов, 7.

г. Моспино:

- ул. Коммуны, 19-26 (с 12:00 до 14:00);

- ул. Коцюбинского, 1-50 (с 14:00 до 16:00).

График подвоза питьевой воды на 9 июня

Будённовский район:

- ул. Абрикосовая, 12 (с 11:30 до 13:30);

- ул. Горностаевская, 27 (с 14:30 до 16:00);

- ул. Нижнекурганская, 21 (с 16:00 до 17:00).

Кировский район:

- ул. Левитана, 15 (с 10:00 до 15:00);

- ул. Витебская, 16 (с 10:00 до 11:30);

- ул. Красная Поляна, 25 (с 13:00 до 15:00);

- ул. Токарева, 88а – ёмкость 10т (с 11:30 до 12:30).

Куйбышевский район:

- ул. Зуевская, 23 (с 10:00 до 15:00);

- ул. Правды, 41 (с 10:00 до 15:00);

- ул. Порт-Артурная, 21 (с 10:00 до 15:00).

Петровский район:

- пос. Клен ул. Озеленителей, 1 (с 10:00 до 16:00);

- с. Луганское, ул. Садовая (с 10:00 до 16:00);

- ул. Лазо (с 10:00 до 16:00);

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