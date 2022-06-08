Минкульт ЛНР и Росмолодежь подписали меморандум о сотрудничестве

Главы минкульта ЛНР и Росмолодежи подписали меморандум о сотрудничестве в Оренбурге. Фото: пресс-служба Министерства культуры, спорта и молодежи ЛНР

Глава Министерства культуры, спорта и молодежи ЛНР Дмитрий Сидоров подписал меморандум о сотрудничестве и взаимопонимании с замруководителя Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Андреем Платоновым. Встреча представителей прошла в рамках Международного молодежного форума «Евразия Global» в Оренбурге. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

— Мы и ранее сотрудничали с Росмолодежью активно. А теперь мы закрепили основные направления совместной работы официальным меморандумом, — подчеркнул глава минкульта ЛНР. — Молодые, активные талантливые жители нашей Республики получают возможность системно участвовать в проектах Росмолодежи, вместе со своими сверстниками из российских регионов. Теперь мы вместе!

Меморандум предусматриваем взаимодействие минкульта ЛНР и Росмолодежи в сферах реализации молодежной политики по 10 основным направлениям. В частности, планируется поддержка молодежи, молодых семей, молодых специалистов и специалистов по работе с молодежью, поддержка и поощрение молодежного предпринимательства, научной и информационной деятельности.

Также в рамках форума «Евразия Global» Росмолодежь подписала Меморандумы о взаимопонимании и сотрудничестве с ведомствами по делам молодежи Донецкой Народной Республики, Республики Абхазия и Республики Южная Осетия.

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