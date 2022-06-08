Ко Дню освобождения Донбасса частично восстановят мемориал «Саур-Могила»

В боях лета 2014 года мемориал получил сильные повреждения Фото: Юрий СОБОЛЕВ

Восстановление мемориального комплекса «Саур-Могила» под Шахтерском началось силами российских специалистов. Об этом сегодня сообщил заместитель председателя Правительства ДНР Владимир Антонов.

- Лучшие специалисты военно-строительного комплекса Министерства обороны РФ, эксперты и реставраторы приступили к работам по восстановлению мемориального комплекса «Саур-Могила». Участники проекта по возрождению мемориала приняли решение восстановить комплекс в полном объеме, при этом максимально деликатно сохранив его первозданность, — отметил Антонов.

Он добавил, что реконструкция памятника пройдет в несколько этапов. На сегодняшний день производится восстановление различных барельефов мемориального комплекса. Часть работ по восстановлению «Саур-Могилы» планируется завершить уже ко Дню освобождения Донбасса (8 сентября). В этом году намечено завершение восстановления центральной аллеи и боковых пилонов. С левой стороны добавятся еще три барельефа, посвященных подвигу современных освободителей Донбасса. Также в дальнейшем на самом верху будет восстановлена фигура советского солдата и вечный огонь.

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