Среди раненых от обстрела ВСУ центра Донецка беременная женщина и ребенок

В центре Донецка снаряд упал на улице Университетской возле Дома Правительства. Фото ТГ/Кулемзин

Сегодня, 8 июня, днем в Донецке под массированный артиллерийский обстрел попал район Дома Правительства и площади Ленина. В результате, по предварительным данным, ранения получили трое мирных жителей. Об этом сообщил глава администрации столица Алексей Кулемзин.

- По предварительным данным, в результате обстрела центральной части города ранены трое мирных жителей: две женщины, одна из них - беременная, и ребёнок. Анкетные данные и характер травм уточняются, - написал в своем телеграм-канале Кулемзин.

Также в Донецке под обстрелом оказался район телецентра и Центра славянской культуры.

- По уточненной информации, украинскими снарядами повреждено здание и территория детского сада №1 по ул. Рослого, 72. Кроме того, зафиксировано попадание снаряда в проезжую часть на пересечении ул. Кирова и ул. Рослого, - говорится в сообщении.

По данным СЦКК со стороны Песок по Куйбышевскому и Ленинскому району Донецка выпущено 8 снарядов калибром 155 мм. А по Ворошиловскому - 6 снарядов калибром 155 мм.

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