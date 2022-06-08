В Донецке под массированный артиллерийский обстрел попал район Дома Правительства и площади Ленина

Снаряды упали рядом с телевышкой. Фото ТГ/Кулемзин

Сегодня, 8 июня, днем в Донецке под массированный артиллерийский обстрел район Дома Правительства и площади Ленина, а также под оогнем оказались телецентр и Центр славянской культуры. Об этом сообщил глава администрации столица Алексей Кулемзин.

- В 14:40 под массированный артиллерийский обстрел снова попал центр города Донецка (район Дома Правительства и площади Ленина), - сообщил мэр города.

Также в Донецке под обстрелом оказались телецентр и Центр славянской культуры.

- По уточненной информации, украинскими снарядами повреждено здание и территория детского сада №1 по ул. Рослого, 72. Кроме того, зафиксировано попадание снаряда в проезжую часть на пересечении ул. Кирова и ул. Рослого, - говорится в сообщении.

По данным СЦКК со стороны Песок по Куйбышевскому и Ленинскому району Донецка выпущено 8 снарядов калибром 155 мм. А по Ворошиловскому - 6 снарядов калибром 155 мм.

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