По удар американской артиллерии попали Донецк и Макеевка, погибла женщина

Последствия ежедневных обстрелов ВСУ городов ДНР. ФотоТГ/Кулемзин

Сегодня, 8 июня, днем украинские боевики нанесли удары из 155-миллиметровых орудий НАТОвского образца по Донецку и Макеевке. В Макеевке погибла женщина. Об этом сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

Отмечается, что со стороны Авдеевки по Червоногвардейскому и Кировскому районам Макеевки было выпущено 6 снарядов калибром 155 мм и 30 ракет из РСЗО БМ-21 «Град». А со стороны Песок по Куйбышевскому и Ленинскому району Донецка выпущено 8 снарядов калибром 155 мм.

По предварительным данным, в Донецке под обстрелом оказались телецентр и Центр славянской культуры.

А в Макеевке по улице Индустриальной погибла женщина 1950 года рождения и ранен мужчина 1956 года рождения.

Также поступила информация о повреждениях в Макеевке:

- ул. Сакко и Ванцетти, ул. Индустриальная, 35 – возгорание частных домов;

- ул. Коккинаки – возгорание фуры.

Тем временем, стало известно, что в поселке Пантелеймоновка Центрально-Городского района Горловки был ранен в плечо местный житель 1958 года рождения.

Кроме того, в результате обстрела ВФУ в Горловке повреждено две линии электроснабжения 110 кВольт, обесточено 190 трансформаторных подстанций. Без энергоснабжения 33193 абонента.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Возвращение к мирной жизни: Предприятия на освобожденных территориях ДНР возобновляют работу

Одни предприятия уже функционируют во всю, другие - активно готовятся к открытию (подробнее)