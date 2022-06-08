По удар американской артиллерии попали Донецк и Макеевка, погибла женщина

Последствия ежедневных обстрелов ВСУ городов ДНР. ФотоТГ/Кулемзин
Сегодня, 8 июня, днем украинские боевики нанесли удары из 155-миллиметровых орудий НАТОвского образца по Донецку и Макеевке. В Макеевке погибла женщина. Об этом сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.
Отмечается, что со стороны Авдеевки по Червоногвардейскому и Кировскому районам Макеевки было выпущено 6 снарядов калибром 155 мм и 30 ракет из РСЗО БМ-21 «Град». А со стороны Песок по Куйбышевскому и Ленинскому району Донецка выпущено 8 снарядов калибром 155 мм.
По предварительным данным, в Донецке под обстрелом оказались телецентр и Центр славянской культуры.
А в Макеевке по улице Индустриальной погибла женщина 1950 года рождения и ранен мужчина 1956 года рождения.
Также поступила информация о повреждениях в Макеевке:
- ул. Сакко и Ванцетти, ул. Индустриальная, 35 – возгорание частных домов;
- ул. Коккинаки – возгорание фуры.
Тем временем, стало известно, что в поселке Пантелеймоновка Центрально-Городского района Горловки был ранен в плечо местный житель 1958 года рождения.
Кроме того, в результате обстрела ВФУ в Горловке повреждено две линии электроснабжения 110 кВольт, обесточено 190 трансформаторных подстанций. Без энергоснабжения 33193 абонента.
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