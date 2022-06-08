В Мариуполе два района подключат к централизованному водоснабжению

В Мариуполе постепенно возвращается мирная жизнь Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Орджоникидзевский и Ильичевский районы Мариуполя будут в ближайшее время подключены к централизованному водоснабжению. Об этом сегодня ДАН сообщили в пресс-службе Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства ДНР.

- В ближайшее время в Мариуполе к централизованному водоснабжению будут подключаться два района, это Орджоникидзевский и Ильичевский районы. Мы уже готовимся, — отметили в Минстрое.

Напомним, что в ходе боев в Мариуполе серьезно пострадали жилой фонд и инфраструктура. В город постепенно возвращается электричество и вода. Первым к водоснабжению был подключен Октябрьский район. Всего в Мариуполе четыре района: Жовтневый (Октябрьский), Приморский, Ильичевский (Центральный) и Орджоникидзевский (Левобережный).

7 июня в освобожденном городе в почтовых отделениях началась выплата пенсий. Всего заявления на назначение выплат подали свыше 46,6 тысяч пенсионеров.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Возвращение к мирной жизни: Предприятия на освобожденных территориях ДНР возобновляют работу

Одни предприятия уже функционируют во всю, другие - активно готовятся к открытию (подробнее)