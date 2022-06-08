Защитники Донбасса за сутки уничтожили 84 украинских боевиков

Защитники ДНР и ЛНР продолжают уничтожать противника. Фото: НМ ЛНР

Защитники Донбасса за минувшие сутки уничтожили 84 украинских националистов, а также различную боевую технику и вооружение ВСУ. Об этом сообщили в оборонных ведомствах ДНР и ЛНР.

- За прошедшие сутки совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожены один танк, две БМП, три БТР и до 50 человек личного состава, — сообщил замначальника Управления Народной милиции Республики Эдуард Басурин.

Он добавил, что также были подавлены три огневые точки противника в районе Водяного к северу от Донецка.

- В ходе боестолкновений с подразделениями ЛНР за прошедшие сутки противник понес потери в живой силе и военной технике: 34 человека личного состава, 7 бронетранспортеров, 5 единиц автомобильной техники, - сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Еще один военнослужащий ВСУ сложил оружие и перешел на сторону Республики.

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