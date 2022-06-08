Стал известен график подвоза технической и питьевой воды в Донецке на 8 июня

Подвоз воды организован сегодня в шести районах Донецка и городке Моспино. Фото: ТГ/Кулемзин

Подвоз воды населению организован сегодня в шести районах Донецка, административно подчиненном ему городке Моспино. Об этом сообщил глава администрации столицы Алексей Кулемзин.

График подвоза технической воды

Буденновский район:

— ул. Кубинская (с 13:30 до 16:00).

Калининский район:

— пр. Мира (с 9:00 до 11:00);

— ул. Шахтинская (с 11:00 до 13:00);

— ул. Февральская (с 13:00 до 16:00).

Куйбышевский район:

— ул. Листа (с 10:00 до 12:00);

— ул. Краснознаменная — емкость 5т (с 12:00 до 13:00);

— ул. Нарвская — емкость 10т (с 16:30 до 18:00).

Ленинский район:

— ул. Архангельская (с 9:30 до 11:00);

— ул. Пейзажная (с 11:30 до 13:00);

— ул. Акмолинская (с 13:30 до 16:00);

— ул. Пионерская (с 9:00 до 11:00);

— ул. Южная (с 11:00 до 13:00);

— ул. Потийская (с 13:00 до 16:00);

— ул. Ионова (с 9:30 до 12:00);

— ул. Куйбышева (с 12:00 до 15:00).

Пролетарский район:

— ул. Макеевская (с 9:00 до 11:00);

— ул. Коммуны (с 11:00 до 13:30).

г. Моспино:

— ул. Коммуны (с 9:30 до 12:00);

— ул. Коцюбинского (с 12:00 до 15:00).

График подвоза питьевой воды

Кировский район:

— ул. Баталова (с 12:00 до 13:30);

— ул. Станционная (с 14:30 до 16:00);

— ул. Рублева (с 16:00 до 18:00);

— пгт Старомихайловка, ул. Ленина — емкость 10т (с 10:00 до 12:00).

Куйбышевский район:

— ул. Туманяна (с 11:00 до 13:00);

— ул. Корниенко (с 14:00 до 16:00).

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