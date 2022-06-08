Стал известен график подвоза технической и питьевой воды в Донецке на 8 июня

Подвоз воды организован сегодня в шести районах Донецка и городке Моспино. Фото: ТГ/Кулемзин
Подвоз воды населению организован сегодня в шести районах Донецка, административно подчиненном ему городке Моспино. Об этом сообщил глава администрации столицы Алексей Кулемзин.
График подвоза технической воды
Буденновский район:
— ул. Кубинская (с 13:30 до 16:00).
Калининский район:
— пр. Мира (с 9:00 до 11:00);
— ул. Шахтинская (с 11:00 до 13:00);
— ул. Февральская (с 13:00 до 16:00).
Куйбышевский район:
— ул. Листа (с 10:00 до 12:00);
— ул. Краснознаменная — емкость 5т (с 12:00 до 13:00);
— ул. Нарвская — емкость 10т (с 16:30 до 18:00).
Ленинский район:
— ул. Архангельская (с 9:30 до 11:00);
— ул. Пейзажная (с 11:30 до 13:00);
— ул. Акмолинская (с 13:30 до 16:00);
— ул. Пионерская (с 9:00 до 11:00);
— ул. Южная (с 11:00 до 13:00);
— ул. Потийская (с 13:00 до 16:00);
— ул. Ионова (с 9:30 до 12:00);
— ул. Куйбышева (с 12:00 до 15:00).
Пролетарский район:
— ул. Макеевская (с 9:00 до 11:00);
— ул. Коммуны (с 11:00 до 13:30).
г. Моспино:
— ул. Коммуны (с 9:30 до 12:00);
— ул. Коцюбинского (с 12:00 до 15:00).
График подвоза питьевой воды
Кировский район:
— ул. Баталова (с 12:00 до 13:30);
— ул. Станционная (с 14:30 до 16:00);
— ул. Рублева (с 16:00 до 18:00);
— пгт Старомихайловка, ул. Ленина — емкость 10т (с 10:00 до 12:00).
Куйбышевский район:
— ул. Туманяна (с 11:00 до 13:00);
— ул. Корниенко (с 14:00 до 16:00).
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