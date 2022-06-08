В ДНР за сутки от обстрелов ВСУ погиб один житель и шестеро получили ранения

Последствия обстрела Горловки. Фото: ТГ/Приходько

ВСУ выпустили за минувшие сутки по территории ДНР 543 снаряда, ракеты, мины и гранаты. От обстрелов погиб один житель и шестеро получили ранения. Об этом сегодня сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

Отмечается, что противник применял 203, 155, 152 и 122-мм артиллерию, реактивные системы залпового огня «Град» и «Ураган», минометы, гранатометы.

Под вражеским огнем оказались районы шестнадцати населенных пунктов: Донецк (Киевский, Куйбышевский, Кировский и Петровский районы), Горловка (Никитовский и Калининский районы), Доломитное, Гольмовский, Зайцево (южное), Пантелеймоновка, Широкая Балка, Красный Партизан, Яковлевка, Макеевка, Ясиноватая, Веселое, Лозовое, Старомихайловка, Александровка, Еленовка, Волноваха, Александровка, Лозовое.

В результате только в границах Республики до начала спецоперации погиб один и ранены шестеро мирных жителей (в Киевском и Петровском районах Донецка, Горловке, Макеевке, Яковлевке и Красном Партизане), повреждены 34 домостроения и 11 объектов инфраструктуры.

Сейчас в ДНР обесточены 209 трансформаторных подстанций, без электроснабжения остались более 27 тысяч бытовых абонентов. Об этом сообщили в Министерстве угля и энергетики ДНР.

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