Общероссийский Народный фронт доставил в батальон «Спарта» тепловизоры, беспилотники, бронежилеты и медпрепараты

Бойцы батальона «Спарта» получили от ОНФ снаряжение, необходимое для боя. Фото: Скриншот видео ТК «Оплот»

Общероссийский Народный фронт доставил в одно из подразделений батальона «Спарта» так необходимые бойцам тепловизоры, беспилотники, бронежилеты, медицинские препараты. И это лишь первые результаты работы ОНФ по организации помощи нашим военнослужащим.

- Мы благодарны всем жителям России, которые помогают сохранить жизни и здоровье освободителям Донбасса и приблизить нашу общую победу, - поделился в своем телеграм-канале Глава ДНР Денис Пушилин.

Отметим, что Общероссийский народный фронт дал старт проекту по народной помощи Народным милициям Республик Донбасса. Он объединит усилия военных корреспондентов, блогеров, артистов, спортсменов и тысяч и тысяч жителей России, желающих помочь военнослужащим, которые освобождают Донбасс от украинских националистов, борются с неофашизмом.

Помощь может спасти жизни и здоровье бойцов. Квадрокоптеры, рации, бронежилеты, спальники, одежда, обувь, медицинские товары – все это необходимо на поле боя.

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