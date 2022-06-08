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Политика8 июня 2022 6:09

В Первомайске и Светлодарске с результате обстрелов ВСУ за сутки погибли двое мирных жителей

Еще двое жителей получили ранения
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
Украинские боевики обстреливают из артиллерии дома мирных жителей. Фото: СЦКК ЛНР

Украинские боевики обстреливают из артиллерии дома мирных жителей. Фото: СЦКК ЛНР

В Первомайске и Светлодарске с результате обстрелов ВСУ за минувшие сутки погибли двое мирных жителей. Киевские силовики два раза обстреляли территорию в зоне ответственности ЛНР. Об этом сообщило представительство Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксированы два обстрела по населенным пунктам Первомайск и Светлодарск с применением минометов калибра 120 мм (6 мин) и артиллерийских орудий калибра 122 мм (6 снарядов), - говорится в сообщении.

В результате обстрелов в Светлодарске погибла женщина и были ранены два мирных жителя. В Первомайске погиб мирный житель, а также получила повреждения линия электропередач.

Напомним, что украинские боевики часто обстреливают жилые районы Донбасса, где нет никаких вооруженных подразделений и боевой техники.

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