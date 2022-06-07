В Красном Лимане развернули пункт выдачи гуманитарной помощи

Сотрудники спасательного ведомства работают не покладая рук. Фото: МЧС ДНР

В Красном Лимане работает пункт выдачи гуманитарной помощи МЧС Донецкой Народной Республики. Об этом сообщает пресс-служба спасательного ведомства.

- Больше полутора тысяч горожан получили продуктовые и гигиенические наборы. В освобожденном городе работают группы для оказания экстренной медицинской помощи, - сообщили в МЧС ДНР.

В Красном Лимане прошло заседание рабочей группы специально созданного штаба, на котором спасателям определили фронт работ.

- Восстановительные работы, социальные выплаты населению и трудоустройство. Такие задачи стоят перед нашими сотрудниками в Красном Лимане, - сказали в спасательном ведомстве.

Отметим, как в других населенных пунктах, бывшие спасатели ЧС Украины присоединятся к МЧС ДНР. Дело спасения - вне политики.Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины продолжается. Силы ДНР и ЛНР при поддержке российских военных освобождают оккупированные территории Донбасса.

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