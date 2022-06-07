Калужская область поможет в восстановлении Первомайска

Калужская область и Первомайск подписали Соглашение о сотрудничестве. Фото: Администрация Главы ЛНР

Российские регионы продолжают брать шефство над населенными пунктами Республик Донбасса. 7 июня руководитель Калужской области Владислав Шапша подписал в Луганске Соглашение о сотрудничестве с городом Первомайск Луганской Народной Республики. Об этом сообщил Глава ЛНР Леонид Пасечник.

- Первомайск – Сталинград Луганской Народной Республики. Все восемь лет войны украинские фашисты нещадно обстреливают город, убивают мирных жителей и уничтожают инфраструктуру. Помощь в восстановлении Первомайску особенно важна и актуальна, - сказал Пасечник.

Руководитель Республики отметил, что к ремонтным работам российские специалисты смогут приступить только после окончания интенсивных обстрелов города.

- Для России всегда было обычным и естественным делом помогать тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации – таков менталитет российского народа, - подчеркнул Леонид Иванович.

Тем временем, по данным Представительства ЛНР в СЦКК, в 17:50 (мск) украинские боевики с направления населенного пункта Золотое-4 выпустили шесть 120-миллиметровых мин по Первомайску.

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