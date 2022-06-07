«Сдай кровь - спаси жизнь»: к акции присоединились полицейские Снежного

«Сдай кровь - спаси жизнь»: к акции присоединились полицейские. Фото: Архив МВД ДНР

В Снежном полицейские стали донорами крови.

- В связи с участившимися обстрелами Донецкой Народной Республики со стороны ВФУ, в медицинские учреждения ежедневно поступают десятки раненых мирных жителей. При оказании им неотложной медицинской помощи наиболее остро стоит вопрос наличия донорской крови, - говорится в сообщении пресс-службы Снежнянского ГО МВД ДНР.

В связи с этим девять снежнянских полицейских посетили ЦГБ. Наряду с другими неравнодушными гражданами стражи порядка стали донорами крови, тем самым давая шанс на жизнь пострадавшим детям и взрослым.

В бессрочной акции «Сдай кровь - спаси жизнь» могут участвовать при отсутствии противопоказаний все желающие.

Сдать кровь можно в Республиканском центре крови и на станциях переливания крови по будням с 8.00 до 13.00.

Республиканский центр крови: Донецк: ул. Розы Люксембург, 61;

Станция переливания крови в Макеевке: ул. Ферганская, 12;

Станция переливания крови в Горловке: ул. Гагарина, 29 А;

Станция переливания крови в Енакиево: ул. Гагарина, 2 А.

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