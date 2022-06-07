Обстрел Донецка 7 июня 2022: В Петровском районе зафиксировано прямое попадание артиллерийского снаряда в квартиру

Зафиксировано прямое попадание в дом. Фото: t.me/donetsk

Артиллерийский снаряд, выпущенный с позиций вооруженных формирований Украины в районе Красногоровки, попал в квартиру в Петровском районе Донецка. Об этом сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

- Улица Петровского, 206/4 - прямое попадание боеприпаса ВФУ в квартиру, - уточнили в Представительстве.

Также под обстрел попал поселок Александровка, что на окраине Донецка. По улице Ленина, 174 – зафиксировано возгорание Александровского городского клуба, а по улице Кирова, 98 - прямое попадание в кровлю частного жилого дома.

Ранее сообщалось, что в горловском поселке Гольмовский ранена воспитатель детского сада – женщина 1992 года рождения.

- Пострадавшей оказывается квалифицированная медицинская помощь, - сказал глава Горловки Иван Приходько.

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