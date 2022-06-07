Минная опасность: В Мариуполе запретили купаться в море

Украинские боевики заминировали пляжи и акваторию Мариуполя Фото: Иван ЖИЛЯК

В Мариуполе запрещено купание в море из-за участившихся случаев детонации украинских мин. Об этом сегодня заявил мэр города Константин Иващенко.

- Украинские боевики заминировали пляжи и акваторию Мариуполя, тем самым, подвергли опасности людей и детей. И они этого добились. Участились случаи подрыва граждан на взрывоопасных предметах. В связи с этим, для предотвращения несчастных случаев, я распорядился установить запрет на купание в акватории Азовского моря города Мариуполя, - сообщил Константин Иващенко.

По его словам, купаться в море можно будет после завершения работ по разминированию пляжей и акватории. Напомним, что бои за самый большой город на побережье Азовского моря Мариуполь шли с конца февраля. Сегодня в освобожденном городе налаживается мирная жизнь. Мариуполю предстоит большая стройка.

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