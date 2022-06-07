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Политика7 июня 2022 14:52

В поселке Гольмовский ранена воспитатель детского сада

ВФУ продолжают наносить удары по жилым квартала ДНР
Авторы (2):
Никита МАКАРЕНКОВ
Павел ХАНАРИН
Павел ХАНАРИН
Девушка получила ранения на улице Загородняя. Фото: Администрация Горловки

Девушка получила ранения на улице Загородняя. Фото: Администрация Горловки

В результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины ранения получила мирная жительница. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

- По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о пострадавшем гражданском лице - женщине 1992 года рождения в результате обстрела поселка Гольмовский Горловки по адресу: улица Загородная,1«а», - говорится в сообщении.

Глава администрации города Иван Приходько уточнил, что пострадавшая является воспитателем в детском саду №77 «Солнышко».

- Пострадавшей оказывается квалифицированная медицинская помощь, - сказал Приходько.

В результате обстрела Гольмовского зафиксированы повреждения жилых домов по улице Загородней. Также пострадал детский сад №77.

Украинские боевики не прекращают обстреливать жилые кварталы Горловки.

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