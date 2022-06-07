Председатель Народного Совета ДНР впервые выступил в Госдуме РФ

Владимир Бидевка выступил с трибуны Госдумы. Фото: кадр из видео t.me/dumatv

Впервые с трибуны Государственной думы Российской Федерации выступил Председатель Народного Совета Донецкой Народной Республики Владимир Бидевка. Об этом сообщили в пресс-службе Общественного движения «Донецкая Республика».

- Над зданием палаты российского парламента на Охотном ряду сегодня два флага - государственный флаг России и флаг Донецкой Народной Республики. Председатель Народного Совета ДНР Владимир Бидевка впервые выступает с трибуны Государственной Думы, - говорится в сообщении.

Бидевку российские депутаты встречали стоя и приветствовали аплодисментами.

- Сегодня начинается новая история Донецкой Народной Республики. Мы точно знаем, что при поддержке Российской Федерации наш регион неизбежно восстановит былую мощь, сохранит свои историко-культурные ценности, самобытность и несомненно сделает это все под мирным небом, - сказал с трибуны Госдумы Владимир Бидевка.

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