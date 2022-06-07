График подвоза воды в Республике на 7 июня: власти опубликовали список адресов

Ситуация с водоснабжением в Республике все еще остается сложной. Власти призывают держать в доме небольшой запас воды, которую можно набрать на передвижных пунктах розлива. Они расположены по следующим адресам:
График подвоза питьевой воды:
Буденновский район:
- ул. Большевиков, 36 (с 10:00 до 11:30).
Киевский район:
- ул. Куйбышева, 254 (с 10:00 до 12:00).
Кировский район:
- ул. Синцова, 14 (с 10:00 до 15:00);
- ул. Заря Коммунизма, 126 (с 13:00 до 14:30);
- ул. Иваницкого, 11 (с 14:30 до 16:00);
- пгт Старомихайловка, ул. Ленина, 1 – емкость 5т (с 13:00 до 14:00).
Куйбышевский район:
- ул. Шахтерской Славы, 7 (с 10:00 до 15:00);
- ул. Словацкая, 1 (с 12:00 до 13:30);
- ул. Алексея Толстого, 206 (с 14:30 до 16:00).
Ленинский район:
- ул. Малахова, 3а (с 10:30 до 15:00).
Петровский район:
- ул. Дунаевского,7 (с 10:00 до 16:00);
- ул. Соколовского (с 10:00 до 16:00);
- ул. Красногоровская (с 10:00 до 16:00);
- ул. Лохтина, 1 (с 10:00 до 16:00);
- ул. Пастера (с 10:00 до 16:00);
- ул. Гоголя (с 10:00 до 16:00);
- ул. Осоавиахима (с 10:00 до 16:00).
Пролетарский район:
- ул. Конармейская, 20 (с 10:00 до 15:00).
График подвоза технической воды:
Калининский район:
- ул. Щегловская, 35 (с 9:30 до 11:00);
- ул. Ромена Ролана, 29, 45 (с 11:30 до 13:00);
- ул. Учительская, 12, 50 (с 13:30 до 16:00).
Куйбышевский район:
- ул. Чкалова, 24 (с 9:00 до 12:00);
- ул. Куйбышева, 155б (с 12:00 до 15:00).
Ленинский район:
- ул. Шелгунова, 1 (с 9:30 до 11:00);
- ул. Куприна, 3г (с 11:30 до 13:00);
- ул. Южная, 17 (с 13:30 до 16:00);
- ул. Одесская, 162 (с 9:30 до 12:00);
- ул. Потийская, 56 (с 11:30 до 13:00);
- пр. Ленинский, 33 (с 13:30 до 16:00).
г. Моспино:
- ул. Хмельницкого, 4-19 (с 9:30 до 11:00);
- ул. Урицкого, 3 (с 11:00 до 13:00);
- ул. 151-й Стрелковой Дивизии, 18 (с 13:00 до 15:00).
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