График подвоза воды в Республике на 7 июня: власти опубликовали список адресов

Ситуация с водоснабжением в Республике все еще остается сложной. Власти призывают держать в доме небольшой запас воды, которую можно набрать на передвижных пунктах розлива. Они расположены по следующим адресам:

График подвоза питьевой воды:

Буденновский район:

- ул. Большевиков, 36 (с 10:00 до 11:30).

Киевский район:

- ул. Куйбышева, 254 (с 10:00 до 12:00).

Кировский район:

- ул. Синцова, 14 (с 10:00 до 15:00);

- ул. Заря Коммунизма, 126 (с 13:00 до 14:30);

- ул. Иваницкого, 11 (с 14:30 до 16:00);

- пгт Старомихайловка, ул. Ленина, 1 – емкость 5т (с 13:00 до 14:00).

Куйбышевский район:

- ул. Шахтерской Славы, 7 (с 10:00 до 15:00);

- ул. Словацкая, 1 (с 12:00 до 13:30);

- ул. Алексея Толстого, 206 (с 14:30 до 16:00).

Ленинский район:

- ул. Малахова, 3а (с 10:30 до 15:00).

Петровский район:

- ул. Дунаевского,7 (с 10:00 до 16:00);

- ул. Соколовского (с 10:00 до 16:00);

- ул. Красногоровская (с 10:00 до 16:00);

- ул. Лохтина, 1 (с 10:00 до 16:00);

- ул. Пастера (с 10:00 до 16:00);

- ул. Гоголя (с 10:00 до 16:00);

- ул. Осоавиахима (с 10:00 до 16:00).

Пролетарский район:

- ул. Конармейская, 20 (с 10:00 до 15:00).

График подвоза технической воды:

Калининский район:

- ул. Щегловская, 35 (с 9:30 до 11:00);

- ул. Ромена Ролана, 29, 45 (с 11:30 до 13:00);

- ул. Учительская, 12, 50 (с 13:30 до 16:00).

Куйбышевский район:

- ул. Чкалова, 24 (с 9:00 до 12:00);

- ул. Куйбышева, 155б (с 12:00 до 15:00).

Ленинский район:

- ул. Шелгунова, 1 (с 9:30 до 11:00);

- ул. Куприна, 3г (с 11:30 до 13:00);

- ул. Южная, 17 (с 13:30 до 16:00);

- ул. Одесская, 162 (с 9:30 до 12:00);

- ул. Потийская, 56 (с 11:30 до 13:00);

- пр. Ленинский, 33 (с 13:30 до 16:00).

г. Моспино:

- ул. Хмельницкого, 4-19 (с 9:30 до 11:00);

- ул. Урицкого, 3 (с 11:00 до 13:00);

- ул. 151-й Стрелковой Дивизии, 18 (с 13:00 до 15:00).

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