Силы русской коалиции освободили Зеленый Гай и Петровское

Зеленый Гай и Петровское вблизи Угледара перешли под контроль сил русской коалиции. Об этом сегодня сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР.

- По состоянию на 6 июня, на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке Вооруженных Сил Российской Федерации освободила и установила полный контроль над 229 населенными пунктами, включая Зеленый Гай и Петровское, - говорится в сообщении штаба.

Тем временем, продолжаются бои за Святогорск.

Напомним, что 24 февраля Президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе, направленной на защиту жителей региона от украинской агрессии, а также обратился к военнослужащим украинской армии с призывом покинуть зону боевых действий. Ранее Главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к российскому президенту с просьбой оказать военную помощь.

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