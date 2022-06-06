ВФУ обстреляли жилой массив «Солнечный» в Горловке: есть раненные и погибшие

ВФУ наносят удары по жилым кварталам. На фото последствия обстрела поселка Гольмовский Никитовского района Горловки). Фото: t.me/Prikhodko1970

Украинские вооруженные формирования нанесли удар по жилому массиву «Солнечный» Калининского района Горловки. В результате обстрела погибла мирная жительница, еще два мирных жителя получили ранения. Об этом сообщил глава администрации города Иван Приходько.

- Мирная жительница Калининского района Горловки С. Т. П. погибла в садоводческом кооперативе «Ветеран 7» вследствие обстрела жилого массива «Солнечный» со стороны ВФУ. Нет прощения украинским нацистам! – заявил Приходько.

По данным представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня, украинские боевики вели огонь с направления населенного пункта Новолуганское, выпустив по «Солнечному» четыре 122-миллиметровых снаряда.

Напомним, что ВФУ нанесли массированный удар по Донецку. Под огнем оказались Калининский, Ленинский, Киевский районы столицы.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Обстрел предприятия по производству армированной сетки в Макеевке: один человек погиб, еще двое – ранены

Об этом сообщает МЧС ДНР (подробнее)