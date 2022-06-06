В ДНР назвали виновных обстрела Киевского района Донецка

Донецк вновь под обстрелом. Фото: СЦКК

По уточненным данным военных экспертов опергруппы СЦКК ДНР, противник осуществил обстрел Киевского района Донецка со своих позиций расположенных в районе Водяного с применением минометов калибром 120 миллиметров.

- Это зона ответственности 56-й отдельной мотопехотной бригады ОМПБР (командир – полковник Сирченко Сергей Анатольевич), - говорится в сообщении СЦКК.

Ранее сегодня мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщал, что на улице Верстовского, 13 Киевского района в собственном доме ранена женщина 1950 г.р. С минно-взрывной травмой, осколочным переломом пострадавшая доставлена в Республиканский травматологический центр. Женщина 1971 г.р., проживающая по этому же адресу с осколочным ранением грудной клетки доставлена в травмпункт горбольницы №20. В доме № 10 по улице Волновахской ранение мягких тканей получил мужчина. В лечебное учреждение обратился самостоятельно.

В Киевском районе зафиксированы повреждения по адресам:

- ул. Товарная - продуктовый рынок в районе ж/д вокзала г. Донецк;

- ул. Артема, 290 - возгорание квартиры в многоквартирном жилом доме.

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