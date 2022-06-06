Обстрел предприятия по производству армированной сетки в Макеевке: один человек погиб, еще двое – ранены

Сегодня, 6 июня, в 14 часов 14 минут на линию «101» оперативно-диспетчерской службы Государственного пожарно-спасательного отряда Макеевки поступила информация о попадании взрывоопасного предмета в одноэтажное здание цеха функционирующего предприятия по производству армированной сетки. Об этом сообщает пресс-служба МЧС ДНР.

- В результате происшествия 1 человек погиб. Пострадало - 2 человека, один из которых находится под завалом, - говорится в сообщении спасательного ведомства.

На данный момент спасатели МЧС ДНР разбирают обрушившиеся конструкции, проходит спасательная операция.

По данным СЦКК, ВСУ только за прошедшие сутки 51 раз обстреляли ДНР, выпустив по ее территории 457 боеприпасов. Под вражеским огнем оказались районы двенадцати населенных пунктов Республики: Донецк (Киевский, Куйбышевский, и Петровский районы), Горловка, Доломитное, Гольмовский, Зайцево (южное), Железная Балка, Пантелеймоновка, Михайловка, Макеевка, Ясиноватая, Минеральное и Еленовка. За прошедшие сутки в Республики один человек погиб, еще шестеро – получили ранения.

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