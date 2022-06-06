Число погибших в Петровском районе Донецка увеличилось до трех. Фото: Архив "КП"

Сегодня, 6 июня, в прифронтовом Петровском районе в результате обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины (ВФУ) погибли трое мирных. Об этом сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

Утром сообщалось о гибели мирного жителя на улице Алеутской.

- По уточненной информации, в результате обстрела Петровского района погибли трое гражданских, анкетные данные устанавливаются, - говорится в сообщении мэра.

По данным СЦКК, ВСУ за сутки 51 раз обстреляли ДНР, выпустив по ее территории 457 боеприпасов. Под вражеским огнем оказались районы двенадцати населенных пунктов Республики: Донецк (Киевский, Куйбышевский, и Петровский районы), Горловка, Доломитное, Гольмовский, Зайцево (южное), Железная Балка, Пантелеймоновка, Михайловка, Макеевка, Ясиноватая, Минеральное и Еленовка. За прошедшие сутки в Республики один человек погиб, еще шестеро – получили ранения.

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