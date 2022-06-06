В Донецке в Киевском районе три мирных жителя ранены

ВСУ обстреливают Донецк каждый день. Фото: Телеграм Алексея Кулемзина

Сегодня, 6 июня, в результате обстрела Киевского района Донецка ранены трое мирных жителей. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава администрации города Донецка Алексей Кулемзин.

- На улице Верстовского, 13 Киевского района в собственном доме ранена женщина 1950 г.р. С минно-взрывной травмой, осколочным переломом пострадавшая доставлена в Республиканский травматологический центр. Женщина 1971 г.р., проживающая по этому же адресу с осколочным ранением грудной клетки доставлена в травмпункт горбольницы №20. В доме № 10 по улице Волновахской ранение мягких тканей получил мужчина. В лечебное учреждение обратился самостоятельно, - сообщил Алексей Кулемзин.

Кроме того, в Киевском районе зафиксированы следующие разрушения:

- ул. Революционная, 20, ул. Волновахская, 8, 10 – повреждены оконные блоки и кровля;

- ул. Волновахская, 7 – повреждены оконные блоки.

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