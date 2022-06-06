ВСУ обстреляли локомотивное депо в Ясиноватой: ранена мирная жительница

Сегодня, 6 июня, вооруженные формирования Украины обстреляли локомотивное депо в Ясиноватой. В результате ранение получила мирная жительница. Об этом сообщил Штаб территориальной обороны ДНР.

- В результате обстрела с позиций украинских боевиков в Авдеевке в Ясиноватой ранение получила женщина 1963 года рождения, - говорится в сообщении штаба.

Противник применял артиллерию калибром 122 миллиметра.

По данным СЦКК, ВСУ за сутки 51 раз обстреляли ДНР, выпустив по ее территории 457 боеприпасов. Под вражеским огнем оказались районы двенадцати населенных пунктов Республики: Донецк (Киевский, Куйбышевский, и Петровский районы), Горловка, Доломитное, Гольмовский, Зайцево (южное), Железная Балка, Пантелеймоновка, Михайловка, Макеевка, Ясиноватая, Минеральное и Еленовка. За прошедшие сутки в Республики один человек погиб, еще шестеро – получили ранения.

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