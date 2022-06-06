Эдуард Басурин рассказал, что Народная милиция ДНР при поддержке российских военных подавила еще две огневые точки противника к западу от Донецка

Эдуард Басурин рассказал о ситуации на фронте за прошедшие сутки Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Силы русской коалиции за сутки в боях на территории Донецкой Народной Республики уничтожила до 40 украинских боевиков. Об этом сегодня сообщил заместитель начальника Управления Народном милиции ДНР Эдуард Басурин.

- За прошедшие сутки совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожены один танк, две БМП и до сорока человек личного состава, - рассказал Эдуард Александрович.

Также он добавил, что союзные силы подавили две огневые точки противника в районе Георгиевки, что западнее Донецка.

Ранее сообщалось, что ВСУ за сутки 51 раз обстреляли ДНР, выпустив по ее территории 457 боеприпасов. Под вражеским огнем оказались районы двенадцати населенных пунктов Республики: Донецк (Киевский, Куйбышевский, и Петровский районы), Горловка, Доломитное, Гольмовский, Зайцево (южное), Железная Балка, Пантелеймоновка, Михайловка, Макеевка, Ясиноватая, Минеральное и Еленовка.

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