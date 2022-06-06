График подвоза воды в Донецке на 6 июня: власти опубликовали список адресов

Набрать воду можно в технических и стационарных пунктах разлива в Донецке. Фото: Архив «КП»

Ситуация с водоснабжением в Республике все еще остается сложной. Власти призывают держать в доме небольшой запас воды, которую можно набрать на передвижных пунктах розлива. Они расположены по следующим адресам:

График подвоза питьевой воды в Донецке на 6 июня

Калининский район:

- ул. Тернопольская, 37 (с 10:00 до 15:00).

Киевский район:

- ул. Артема, 285 (с 10:00 до 15:00).

Кировский район:

- ул. Дарьяльская, 23 (с 10:00 до 12:00);

- ул. Вербоноля, 13 (с 12:00 до 13:30);

- ул. Юности, 1 (с 14:30 до 16:00);

- ул. Савицкого, 1 (с 10:00 до 13:00).

Куйбышевский район:

- ул. Зуевская, 23 (с 10:00 до 15:00);

- ул. Уржумская, 18 (с 10:00 до 13:00);

- ул. Ванникова, 21 (с 14:00 до 16:00).

Петровский район:

- ул. Гималайская (с 10:00 до 16:00);

- АС «Трудовская» (с 10:00 до 16:00).

Пролетарский район:

- ул. Низменная, 12 (с 11:30 до 13:30).

Моспино:

- ул. Некрасова, 12-65 (с 10:00 до 12:00);

- ул. Гагарина, 5-73 (с 12:00 до 15:00).

Алексей КулемZин, [06.06.2022 9:19]

График подвоза технической воды в Донецке на 6 июня

Калининский район:

- ул. Фадеева, 10 (с 9:00 до 11:00);

- ул. Луцкая, 15 (с 11:00 до 13:00).

Кировский район:

- ул. Токарева, 88а – емкость 10т (с 16:00 до 17:00).

Куйбышевский район:

- ул. Славина, 5 (с 9:00 до 11:00);

- ул. Ванникова, 6а (с 11:30 до 15:00);

- ул. Нарвская, 8 – емкость 10т (с 12:00 до 13:00).

Ленинский район:

- ул. Берви, 65 (с 11:00 до 13:00);

- ул. Молодежная, 8 (с 13:00 до 16:00);

- ул. Куйбышева, 1, 3 (с 9:00 до 12:00);

- ул. Рослого, 79 (с 12:00 до 14:00);

- ул. Луговцова, 12 (с 14:00 до 16:00);

- ул. Чикирисова, 11 (с 9:00 до 11:00);

- ул. Стрелковая, 61 (с 11:30 до 13:30);

- ул. Универсальная, 89 (с 14:00 до 16:00).

Пролетарский район:

- ул. Федосеева, 36 (с 9:00 до 11:00);

- ул. Коммуны, 5 (с 11:00 до 13:00);

- ул. Юмашева, 59 – емкость 5т (с 10:00 до 11:00);

- ул. Федько, 11 – емкость 10т (с 14:30 до 16:00).

Моспино:

- ул. Ново-Моспино, 14-23 (с 9:00 до 11:00);

- ул. Спортивная, 8-14 (с 11:00 до 14:00).

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