Украинские боевики обстреливают жилые кварталы

ВСУ за сутки 51 раз обстреляли ДНР, выпустив по ее территории 457 боеприпасов. Об этом сообщает Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Под вражеским огнем оказались районы двенадцати населенных пунктов Республики: Донецк (Киевский, Куйбышевский, и Петровский районы), Горловка, Доломитное, Гольмовский, Зайцево (южное), Железная Балка, Пантелеймоновка, Михайловка, Макеевка, Ясиноватая, Минеральное, Еленовка, - говорится в сообщении СЦКК.

За прошедшие сутки поступили сведения о гибели одного мирного жителя – мужчины 1952 г.р. в Горловке. Ранения различной степени тяжести получили шесть гражданских: мужчины 1976, 1946 и 1995, 1958 г.р. и женщины 2001 и 1972 г.р. в Киевском и Петровском районах Донецка, Горловке.

Повреждено 78 домостроений в Киевском и Петровском районах Донецка и Горловке, а также восемь объектов гражданской инфраструктуры.

По данным СЦКК, в предыдущие сутки ВФУ 62 раза обстреляли ДНР.

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