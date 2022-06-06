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Политика6 июня 2022 6:55

ВСУ за сутки 51 раз обстреляли ДНР

Один мирный житель погиб, еще шестеро – ранены
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Украинские боевики обстреливают жилые кварталы

Украинские боевики обстреливают жилые кварталы

ВСУ за сутки 51 раз обстреляли ДНР, выпустив по ее территории 457 боеприпасов. Об этом сообщает Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Под вражеским огнем оказались районы двенадцати населенных пунктов Республики: Донецк (Киевский, Куйбышевский, и Петровский районы), Горловка, Доломитное, Гольмовский, Зайцево (южное), Железная Балка, Пантелеймоновка, Михайловка, Макеевка, Ясиноватая, Минеральное, Еленовка, - говорится в сообщении СЦКК.

За прошедшие сутки поступили сведения о гибели одного мирного жителя – мужчины 1952 г.р. в Горловке. Ранения различной степени тяжести получили шесть гражданских: мужчины 1976, 1946 и 1995, 1958 г.р. и женщины 2001 и 1972 г.р. в Киевском и Петровском районах Донецка, Горловке.

Повреждено 78 домостроений в Киевском и Петровском районах Донецка и Горловке, а также восемь объектов гражданской инфраструктуры.

По данным СЦКК, в предыдущие сутки ВФУ 62 раза обстреляли ДНР.

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