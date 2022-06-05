ВФУ обстреляли Петровский район Донецка: ранен мирный житель

Вооруженные формирования Украины обстреляли Петровский район Донецка. По уточненным данным ранения получил мирный житель, сейчас ему оказывают медицинскую помощь. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР.

— В результате обстрела по ул. Пехотной ранен мирный житель. В настоящее время ему оказывается медицинская помощь, — уточняется в сообщении.

По данным Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) ДНР повреждения получил жилой дом на улице Пехотная, 4, а также радиотелевизионный передающий центр. Из-за прямого попадания в крышу здания повреждено оборудование, а станция обесточена. Обстрел велся из населенного пункта Георгиевка. По прифронтовому Петровскому району было выпущено 15 снарядов калибром 155 мм.

Также стало известно, что в результате обстрела ВФУ Еленовки без электроснабжения остались более 500 абонентов.

Напомним, что обстрелу сегодня также подвергся Киевский район Донецка. В результате обстрела Привокзальной площади женщины 2001-го и 1972 годов рождения получили осколочные ранения. Также поврежден жилой дом № 290 по ул. Артема: разрушена наружная стена, поврежден пол, загорелись вещи и мебель.

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