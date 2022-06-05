В результате обстрела ВФУ в Кременной уничтожена сельхоз техника

В результате артобстрела повреждения получила сельхозтехника, в промышленном здании выбиты окна. Фото: скришнот из видео ЛИЦ

Вооруженные формирования Украины обстреляли ранее освобожденный город Кременная, который еще в середине апреля перешел под полный контроль Луганской Народной Республики. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры ЛНР.

— В результате обстрела разрушена гражданская инфраструктура и уничтожена сельхозтехника. Также повреждения получило одно из промышленных предприятий города, — говорится в сообщении.

По результатам проверки Генпрокуратуры будет возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями «Применение запрещенных средств и методов ведения войны» и «Геноцид» Уголовного кодекса ЛНР.

Тем временем украинские вооруженные формирования продолжают обстреливать территорию Донецкой Народной Республики. Так, сегодня стало известно о массированном ракетном ударе по Ясиноватой. ВФУ выпустили по городу 85 ракет из реактивной системы залпового огня «Град».

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