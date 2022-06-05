В результате украинского обстрела Привокзальной площади в Донецке ранены два мирных жителя

Вооруженные формирования Украины обстреляли Привокзальную площадь в Киевском районе Донецка. В результате украинской агрессии ранения получили две женщины 2001 и 1972 годов рождения. Об этом сообщили глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

— По уточненной информации, в результате имеются пострадавшие: женщина 1972 г. р. – осколочное ранение грудной клетки, госпитализирована в больницу № 17; девушка 2001 г. р. – осколочное ранение голени, госпитализирована в больницу №19, — отметил градоначальник.

Напомним, что сегодня ВФУ выпустили по Киевскому району Донецка 10 ракет из БМ-21 «Град» с направления населенного пункта Первомайское.

Кроме того, не прекращается обстрел Петровского района Донецка. По последним данным, противник выпускает по прифронтовому району снаряды из 152-мм артиллерии. Огонь ведется с районов населенных пунктов Красногоровка и Новомихайловка. Также под обстрелом ВФУ Ясиноватая и Горловка в ДНР.

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