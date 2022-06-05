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Политика5 июня 2022 15:58

ВФУ нанесли массированный ракетный удар по Ясиноватой

По жилым кварталам города украинские боевики выпустили 85 ракет из РСЗО «Град»
Виктория ПОДАРОВА

Ясиноватая подверглась массированному ракетному удару. Вооруженные формирования Украины выпустили по городу 85 ракет из реактивной системы залпового огня «Град».

По данным представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня, в 18:10 украинские боевики выпустили по Ясиноватой 40 ракет из РСЗО «Град», в 18:15 - еще 45 боеприпасов.

Ранее сообщалось, что украинские вооруженные формирования обстреляли Привокзальную площадь в Киевском районе Донецка. В результате обстрела ранения получили два мирных жителя.

Напомним, что в результате вчерашних обстрелов станции Донецк-Северный в Ясиноватой погибли мужчина 1952 года рождения и женщина 1954 года рождения.

Тем временем ВФУ продолжает обстреливать прифронтовой Петровский район Донецка с позиций в Новомихайловке и Красногоровке. По данным Штабе территориальной обороны Республики, украинские боевики применяют артиллерию калибром 152-мм.

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