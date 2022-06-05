ВФУ обстреляли Привокзальную площадь в Киевском районе Донецка

Украинские вооруженные формирования выпустили 10 ракет из БМ-21 «Град» по Киевскому району Донецка с направления населенного пункта Первомайское. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

— Украинские преступные формирования совершили обстрел Привокзальной площади в Киевском районе, — отметил глава администрации Донецка Алексей Кулемин.

Руководитель столичной администрации сообщил, что информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Напомним, что в результате обстрела ВФУ Ворошиловского района Донецка вечером 4 июня ранения получили 17 человек, в том числе двое детей. Согласно данным СЦКК, по центральному району столицы Республики украинские боевики выпустили 40 снарядов из РСЗО «Град». Повреждения получили многоквартирные дома, а также пять школ.

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