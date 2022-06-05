Мирный житель погиб из-за обстрела Горловки украинскими войсками

Украинские боевики продолжают хаотично обстреливать город. Фото: ТГ/ Иван Приходько

По оперативной линии представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) поступила информация о гибели гражданского лица и ранении еще одного в результате обстрела вооруженными формированиями Калининского района Горловки.

Сообщается, что вследствие нанесенных по городу ударов погиб мужчина 1952 года рождения и получил ранения мужчина 1976-го года.

Отметим, ранее в СЦКК проинформировали, что в результате ночного обстрела горловского поселка Гольмовский были ранены двое мужчин 1946 и 1995 годов рождения.

Кроме того, в населенном пункте получили повреждения больница, школа и два детских сада. Пострадало также здание местного ДК.

Напомним, 1 июня украинские боевики нанесли массированный артудар по Горловке, вследствие которого один мирный житель погиб и еще четверо получили ранения. В городе были повреждены газопровод, здания котельной, стоматологии, аптеки и десятки жилых домов.

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