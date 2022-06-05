Армия ДНР уничтожила три огневых точки ВФУ в Песках, откуда велся обстрел Донецка

Позиции противника удалось выявить и поразить Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

За прошедшие сутки военнослужащие ДНР уничтожили три огневых точки противника, с которых велся обстрел Донецка. Об этом проинформировали в оборонном ведомстве Республики.

Уточняется, что ликвидированные позиции украинских боевиков были расположены в районе населенного пункта Пески.

- Мощным огневым воздействием подавлены три огневые точки противника в районе населенного пункта Пески, откуда велся обстрел Донецка, - сообщил заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Он также добавил, что за это время войска ДНР при огневой поддержке Вооруженных сил РФ сумели уничтожить два танка Т-64, три БМП противника и около 40 украинских боевиков.

Практически такое же количество националистов ликвидировали бойцы ЛНР.

- В ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства за прошедшие сутки противник понес потери в живой силе и военной технике, а именно: 36 человек личного состава, 6 бронетранспортеров, 6 единиц автомобильной техники, - заявил официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.

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