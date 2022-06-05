Украинские боевики захватили офис ООН в Краматорске

Украинские боевики захватили офис и служебные автомобили ООН. Фото: Штаб ТерО

Офис международной Организации Объединенных Наций (ООН) в Краматорске, который находится под временным контролем Украины, захватили украинские боевики. Представители международной организации лишились офиса и трех служебных автомобилей с дипломатическими номерами. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

— Представители ООН лишились офиса и трех служебных автомобилей с дипломатическими номерами. Вооруженные формирования Украины не допускают сотрудников миссии к своему имуществу, а также запрещают вести фото- и видеофиксацию для отчётов вышестоящему руководству, — сообщили в Штабе.

Ранее также сообщалось, что украинские боевики похитили служебные автомобили в Краматорске. По информации Штаба, ВФУ использовали их для обстрела российской авиации из западных средств ПЗРК в Харькове. Видеоролики, доказывающие использование служебных автомобилей, были опубликованы украинскими военнослужащими.

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