В ДНР выдвинули обвинения еще одному иностранному наемнику, воевавшему на стороне Украины

Иностранному наемнику может грозит высшая мера наказания — смертная казнь

Генеральная прокуратура Донецкой Народной Республики выдвинула обвинения наемнику из Великобритании Эйдену Дэниэлу Джону Марку Аслину, который за материальное вознаграждение принимал участие в вооружённой агрессии Украины по насильственному захвату власти в ДНР. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры ДНР.

— Иностранцу предъявлены обвинения в совершении на территории Республики преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 34 (совершение преступления группой лиц) ст. 323 (насильственный захват власти или насильственное удержание власти), ч. 2 ст. 34 ч.3 ст. 430 УК ДНР (наёмничество), а также ст. 232 (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности), — уточнили в ведомстве.

В сообщении подчеркивается, что уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу. С учётом военного времени, на основании положений действующего уголовного закона, по результатам судебного разбирательства, наёмнику может быть назначена исключительная мера наказания — смертная казнь. Первое заседание суда состоится в ближайшее время.

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