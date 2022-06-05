Под контроль ДНР перешла Ильичевка в Краснолиманском районе

Группировка войск ДНР, ЛНР и РФ продолжает освобождать населенные пункты Республики Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Военнослужащие союзных армий ДНР, ЛНР и России продолжают освобождать населенные пункты Республики, которые ранее находились под временным контролем Украины. Так, стало известно, что ДНР установила контроль над Ильичевкой в Краснолиманском районе. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР.

— Группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила и установила полный контроль над 227 населенными пунктами, включая Ильичевку в Краснолиманском районе. Идут бои за Святогорск, — уточнили в Штабе.

Напомним, что ранее под полный контроль ДНР перешли еще два поселка в этом же районе — Яровая и Щурово.

Тем временем в Луганской Народной Республике продолжаются бои за Северодонецк. Продвижение и полное взятие города под оперативный контроль усложняется тем, что противник оборудует позиции в густонаселенных районах и использует местных жителей как живой щит.

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