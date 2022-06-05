20 детей из прифронтового Первомайска отправились на отдых в детский лагерь Башкортостана

20 детей из Первомайска отправились на оздоровление в Россию. Фото: пресс-служба администрации города

Из Первомайска на оздоровление в лагерь «Зеленые дубки» городского округа Кумертау Республики Башкортостан отправились 20 детей. Среди них — дети в возрасте от 7 до 15 лет из многодетных семей, дети военнослужащих Народной милиции ЛНР и одаренные дети. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Первомайска.

— Всего в данном регионе Российской Федерации планируется оздоровить 84 ребенка за четыре заезда. Отдых в лагере продлится три недели, — подчеркнул мэр Первомайска Сергей Колягин.

Напомним, что ранее советник Главы ЛНР Марина Филиппова заявила, что всего из ЛНР в Россию на оздоровление отправятся более двух тысяч детей. В приоритетном порядке в лагеря отправятся дети погибших и раненых мобилизованных военнослужащих Республики, а также дети с прифронтовых и освобожденных территорий. Путевки уже предоставили Калужская область, Башкортостан, Крым, а также Министерство науки и высшего образования РФ.

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