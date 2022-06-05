В результате вчерашнего обстрела ВФУ Ворошиловского района Донецка пострадали 17 человек

ВФУ выпустили по центру Донецка 40 снарядов из РСЗО «Град», 17 человек, в том числе двое детей, получили ранения Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Стали известны уточненные данные о пострадавших в результате вчерашнего обстрела Ворошиловского района Донецка. Вооруженные формирования Украины выпустили по центру города 40 ракет РСЗО «Град». В результате украинской агрессии пострадали 17 человек, в том числе двое детей. Об этом сообщили в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

— В результате обстрела ВФУ Ворошиловского района Донецка 4 июня пострадали дети: мальчик 2017 г.р и девушка 2005 г.р.; мужчины 1991, 2001, 1933, 1948, 1988, 1979 г.р.; женщины 1949, 1977, 1955, 1940, 1961, 1997, 1947, 1964, год рождения еще одной пострадавшей устанавливается — сообщили в ведомстве.

По данным СЦКК, всего за прошедшие сутки по Республике выпустили 641 единицу различных боеприпасов.

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